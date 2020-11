Covid, aggiornamenti a Mugnano: 550 positivi, tra cui diversi vigili

191 Visite

Mugnano conta circa 550 positivi, di cui 6 sono ricoverati in ospedale e nessuno in terapia intensiva.

Devo registrare che purtroppo anche tra i nostri vigili abbiamo diversi casi positivi. Questo non ci sta aiutando nei controlli, ma adesso, con l’istituzione della zona Rossa avremo controlli di tutte le forze dell’Ordine.

Da domenica, quindi tutti a casa. Non si esce più. Lo dico soprattutto ai più giovani, poiché essendo le scuole chiuse non c’è motivo valido.

Pubblicata la graduatoria dei fitti covid, da lunedì partono pagamenti.

Per il bonus fitti 2019, stiamo finendo di analizzare la documentazione, in più la

Regione non ha erogato tutte le risorse, ma cercheremo di erogare nel più breve tempo possibile.

Infine, mercoledì ho varato la nuova giunta comunale. Finalmente ho una nuova squadra sulla quale poter contare per poter fronteggiare al meglio anche questa pandemia.

Come sempre invito tutti a tenere duro e a non sentirsi soli in questi momenti difficili anche psicologicamente. Attiveremo altri servizi di cui vi aggiornerò nei prossimi video

A presto.

#AmministrazioneSarnataro













