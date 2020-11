Covid, folla sul lungomare di Napoli: ristoranti pieni e traffico

52 Visite

Nonostante gli innumerevoli appelli ad evitare (anche all’aperto) assembramenti in questa difficile fase per il Covid a Napoli, è alto il numero di presenze sul lungomare. Sole e temperature più primaverili che autunnali incentivano ad affollare le strade della città. I più temerari si sono distesi sugli scogli in costume a prendere il sole e c’è anche qualcuno in mare per fare magari l’ultimo bagno del 2020. Ristoranti pieni e traffico su via Partenope. Vani gli inviti ad evitare i luoghi affollati per l’emergenza Covid.













