Weekend off limits a Bacoli, Della Ragione: “E’ triste vedere le nostre spiagge vuote. Azione dolorosa, ma necessaria”

Sono orgoglioso della nostra comunità. Siamo un popolo responsabile, che rispetta le regole. È triste vedere le nostre spiagge vuote. Senza bambini che giocano, amici che calciano un pallone, famiglie che passeggiano lungo la battigia. È triste vedere piazze, piste ciclabili, pontili delimitati dalle strisce bianche e rosse. Ringrazio i cittadini, residenti e non, che hanno compreso lo spirito della nuova ordinanza. Rispettandola. I divieti di accesso ai luoghi di aggregazione resteranno validi oggi e domani. Un’azione dolorosa, ma necessaria per evitare assembramenti. Inevitabile nel fine settimana. Per frenare il contagio, in aumento; per contrastare la pandemia. Ringrazio l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto per il controllo che stanno svolgendo sul territorio. Per informare chi non conosceva i divieti, per allontanare chi faceva finta di non conoscerli. Ringrazio di dipendenti comunali, gli amministratori. Ringrazio i cittadini. Chi vive a Bacoli, chi ama Bacoli. Dobbiamo uscire da questo incubo. E possiamo farlo solo tutti insieme. Ci riusciremo. Verrà il tempo in cui torneremo a vivere spensierati, senza distanziamenti o mascherine, la nostra bellissima Bacoli. Adesso dobbiamo resistere. Sono al vostro fianco, siamo un’unica squadra. Forza.

Così il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.













