Marano, negli uffici di via Nuvoletta niente misurazione della temperatura. Viavai di gente, anche per i matrimoni civili che si celebrano al primo piano

Niente misurazione della temperatura all’ingresso dell’ufficio tecnico ed anagrafe e tributi. Nulla di nulla, nonostante la crescita dei casi in città e l’annuncio di aver comprato un termoscanner per la misurazione della temperatura corporea. Come sempre Marano è una storia a sé. La temperatura viene misurata all’ingresso di ogni ufficio negli altri comuni, a Marano invece soltanto presso la sede centrale. Il luogo più affollato, però, è la palazzina di via Nuvoletta che ospita gli uffici demografici, tecnico, igiene urbana e tributi. Nonché, come accaduto stamani (con 20 e passa persone presenti), cerimonie come i matrimoni civili. Perché il Comune non si mette in regola? Manca il personale. Ma potrebbe chiedere all’associazione carabinieri o all’associazione finanzieri di fornire un po’ di volontari per qualche ora, visto che le suddette associazioni che usufruiscono di locali comunali senza pagare un bel nulla. Non si comprende il motivo per cui le forze dell’ordine locali non segnalino la cosa alle autorità competenti e impongano al sindaco di far rispettare la legge, che vale anche per gli uffici pubblici non solo per i negozi.













