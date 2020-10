Pallanuoto, Fabiana Anastasio: “Torno all’Acquachiara per il campionato”

84 Visite

Fabiana Anastasio indosserà la calottina biancazzurra nella prossima stagione sportiva. Si tratta di un gradito ritorno quello dell’attaccante proveniente dallo Sporting Club Flegreo che già nella stagione 2015/16, all’esordio assoluto nel massimo campionato di pallanuoto, aveva militato nelle fila dell’Acquachiara Rosa con un bottino di reti stagionali.

“Ringrazio la società Flegreo nella persona del suo presidente Ottorino Altieri per aver permesso all’atleta di giocare con il nostro club quest’anno e do il bentornato ad Anastasio, sicuro che il suo arrivo farà alzare ulteriormente la qualità tecnica di un gruppo già valido”, ha dichiarato il patron Franco Porzio.

Anastasio, infatti, arriva all’Acquachiara con la formula del prestito annuale e dopo i ritorni di Chiara Foresta e di Anna De Magistris rappresenta il terzo colpo di mercato per la prima squadra femminile. Arrivo, quello della napoletana classe ’91, che di fatto candida l’Acquachiara tra le prime forze del campionato, in attesa di conoscerne gironi e formule.

“Voglio contribuire al ritorno della squadra in Serie A1 – spiega Anastasio nel corso dell’allenamento di ieri presso la piscina Acquachiara Frullone -. Conosco già la realtà, conosco le mie compagne di squadra con le quali mi sono trovata benissimo quattro anni fa. Torno all’Acquachiara sicuramente con maggiore esperienza, carica e motivata. Spero che questo campionato possa disputarsi, dopo lo stop dello scorso anno; sta a noi poi, qualora si disputasse, concluderlo nel migliore dei modi”.

Laureata in lingue all’Università “L’Orientale” di Napoli, Anastasio rappresenta un’altra freccia nell’arco a disposizione di coach Barbara Damiani che non si nasconde: “Fabiana è una giocatrice universale capace di dare grande apporto sia alla fase difensiva che offensiva. Sono molto contenta che abbia accettato di sposare il nostro progetto. La squadra è attrezzata per disputare un campionato di vertice grazie ad un giusto mix tra giovani di valore e giocatrici esperte. Vogliamo puntare in alto migliorando i risultati delle ultime stagioni”.













