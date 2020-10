CASTELLAMMARE DI STABIA: altro blitz nel rione “Savorito”. Arrestate tre persone

93 Visite

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di castellammare di stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giovanni Imparato, Catello Amore e Aniello Birrese, rispettivamente di 56, 58 e 48 anni.

Tutti sono già noti alle ffoo e ritenuti contigui al clan “Imparato”, operante in area stabiese. Imparato e Amore sono stati sorpresi a cedere cocaina nel rione “Savorito”, mentre Birrese fungeva da vedetta nella piazza di spaccio.

Tre le cessioni di droga ad altrettanti “clienti”, tutti successivamente segnalati alla Prefettura.

I militari hanno sequestrato complessivamente 6 grammi di hashish, 0,6 di cocaina e 225 euro in contante ritenuto provento illecito. Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS