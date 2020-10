Covid, i genitori della Socrate ci scrivono: “Notizie poco chiare su eventuali contagiati, abbiamo diritto di sapere”

951 Visite

Sono arrivate in redazioni numerose segnalazioni da parte di genitori di alunni iscritti all’istituto Socrate di Marano. I genitori segnalano almeno un caso ufficiale di positività all’interno della struttura scolastica e di altri alunni che sarebbero in attesa dei test diagnostici. Molti chiedono alle autorità preposte, scuola, Comune e Asl, di fare chiarezza sulla vicenda e di fugare ogni dubbio in merito. Al momento sarebbero cinque le aule off limits.

Lettera firmata da diversi genitori

Disponibili ad ospitare qualsivoglia chiarimento da parte dei vertici della scuola o da altre autorità.













