Casamicciola, riaprono al pubblico gli uffici comunali: ecco le modalità

Con una apposita ordinanza sindacale, il primo cittadino di Casamicciola Giovan Battista Castagna ha disposto la riapertura al pubblico degli uffici comunali andando a disciplinare e contingentare gli orari di accesso. Nello specifico il sindaco ha disposto la riapertura al pubblico degli Uffici Protocollo, Anagrafe e Stato Civile,dal giorno 13 ottobre 2020, con le seguenti modalità:

Ufficio Protocollo (accettazione lato Poste): Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; giovedì dalle ore 16:00 alle 17:00.

Ufficio Anagrafe e Stato Civile (accettazione lato mare): Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; giovedì dalle ore 16:00 alle 17:00.

L’ordinanza precisa altresì precisa che per i certificati di nascita e morte l’accettazione è lato Poste, sotto il porticato. In ogni caso si invitano tutti gli utenti, ad evitare – se non strettamente indispensabile – l’accesso agli uffici, prediligendo le modalità di prenotazione in via telematica tramite l’indirizzo pec protocollo@pec.omunecasamicciola.it.

IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

Oggetto:Modalità dei rapporti con il cittadinodegli Uffici Comunalidal 13 ottobre 2020.

IL SINDACO

VISTO il DPCM 7 settembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, sono state altresi’ confermate, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che stabilisce tra l’altro la proroga della dichiarazione dellstato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 gennaio 202;

VISTOil Report definitivo di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 19/Report completo. Dati relativi alla settimana 14-20 settembre 2020 (aggiornati al 22 settembre 2020), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020 attesta, per la Regione Campania, un valore di Rtpari ad 1,1;

CONSIDERATO che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

ATTESO PERTANTOche, sulla scorta di quanto sopra rilevato e in applicazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, risulta doverosa l’adozione di ogni misura finalizzata a perseguire le finalità di prevenzione del rischio sanitario;

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n.181/2020 con la quale si stabiliva tra l’altro la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali fino al giorno 12 ottobre 2020 compreso;

DATO ATTO che, nel contesto epidemiologico, nell’ambito delle complessive misure per il contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19 risulta indispensabile evitare il sovraffollamento dei locali adibiti a sportello al pubblico;

ATTESO che per mantenere la continuità dei rapporti tra gli Uffici ed i cittadini occorre stabilire modalità alternative di ricevimento prevedendo:

– adeguato scaglionamento degli accessi ed il mantenimento della distanza minima di 1 metro, tra gli utenti e tra gli utenti e l’operatore addetto alla ricezione;

-attività di prenotazioneutilizzando gli indirizzi, di posta elettronica certificata o mail dei singoli uffici comunali, destinatari di eventuali comunicazioni, pratiche, istanze etc. da parte dell’utenza;

VISTOle disposizioni del Presidente della Regione Campania in merito;

RICHIAMATE le disposizioni sulle misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale, di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020;

RICHIAMATOALTRESI’l’art.50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali” che attribuisce al Sindaco il computo di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

Al fine di salvaguardare il personale in servizio presso la sede Comunale,

ORDINA

– La riapertura al pubblico degli Uffici Protocollo, Anagrafe e Stato Civile,dal giorno 13 ottobre 2020, con le seguenti modalità:

– Ufficio Protocollo (accettazione lato Poste):

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

giovedì dalle ore 16:00 alle 17:00;

-Ufficio Anagrafe e Stato Civile (accettazione lato mare):

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

giovedì dalle ore 16:00 alle 17:00;

Si precisa che per i certificati di nascita e morte l’accettazione è lato Poste, sotto il porticato.

SI INVITA

tutti gli utenti ad evitare – se non strettamente indispensabile – l’accesso agli uffici, prediligendo la modalità di protocollazione in via telematica tramite l’indirizzo pec:

protocollo@pec.comunecasamicciola.it

SI INVITA ALTRESI’

L’utenza a contattare gli Uffici tramite la modalità di prenotazione,utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata o mail dei singoli uffici comunali, destinatari di eventuali comunicazioni, pratiche, istanze etc.

Per contattare gli Uffici sono attivi i seguenti numeri telefonici (durante i normali orari d’ufficio) e contatti mail/pec:

Centralino telefono 0815072511

Presidio fisso di call-centre h24 presso l’Eli-superficie: 081980157 – 3338886940 (solo per le emergenze)

– Ufficio Affari Generali (SUAP)

commercio@pec.comunecasamicciola.it;

affarigenerali@comunecasamicciola.it;

commercio@comunecasamicciola.it;

messo@comunecasamicciola.it;

turismo@comunecasamicciola.it;

– Ufficio Segreteria:

telefono 0815072516

telefono 0815072563

segreteria@pec.comunecasamicciola.it;

segreteria@ comunecasamicciola.it;

– Ufficio Tecnico:

telefono 0815072593

lavoripubblici@pec.comunecasamicciola.it

ediliziaprivata@casamicciolapec.it

llpp@comunecasamicciola.it (UFFICIO RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE)

urbanistica@comunecasamicciola.it (UFFICIO RICOSTRUZIONE EDILIZIA PRIVATA)

– Ufficio Economico – Finanziario (Ragioneria) e Personale:

telefono 0815072548

finanze@pec.comunecasamicciola.it;

finanze@comunecasamicciola.it;

personale@comunecasamicciola.it;

– Ufficio Polizia Municipale:

poliziamunicipale@pec.comunecasamicciola.it;

poliziamunicipale@comunecasamicciola.it;

poliziagiudiziaria@comunecasamicciola.it;

– Ufficio Tributi:

telefono 0815072596

tributi@pec.comunecasamicciola.it;

tributi@ comunecasamicciola.it;

sisma@comunecasamicciola.it (SISMA 2017 – CAS/ALBERGHI/SOSPENSIONE IMU/TARI, ECC.)

– Ufficio Anagrafe:

telefono 0815072582

anagrafe@pec.comunecasamicciola.it;

anagrafe@comunecasamicciola.it;

– Ufficio del Sindaco:

comunecasamicciola@comunecasamicciola.it;

comunecasamicciola@pec.comunecasamicciola.it;

DISPONE ALTRESI’

Che nel caso si debbano soddisfare richieste pervenute via e-mail e pec agli indirizzi sopraindicati che richiedano la presenza dell’utenza presso gli Uffici Comunali, i Responsabili delle Aree nonché tutto il personale in servizio, avranno cura di contattare gli interessati e concordare un appuntamento, o in caso di effettive urgenze (esempio nascite e morti) contattando telefonicamente il numero privato del Responsabile di riferimentoche verrà all’uopo comunicato.

L’obbligo di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso degli uffici e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°, nonché alla registrazione dell’utenza su apposito registro;

la pubblicazione all’albo pretorio on line istituzionale del presente provvedimento a fini di generale conoscenza;

la trasmissione del presente provvedimento a tutti gli uffici comunali.

La presente è valida fino a nuova disposizione da parte dell’Autorità Governativa, Statale e/o Regionale.

Casamicciola Terme, ottobre2020

f.to digitalmente

IL SINDACO DI CASAMICCIOLA TERME

Ing. Giovan Battista Castagna













