Maltempo e alluvioni, Patriarca (Forza Italia): “Solidarietà alle famiglie colpite, risorse regionali e nazionali per accelerare il ritorno alla normalità”

NAPOLI – “L’eccezionalità dell’evento alluvionale che ha colpito le cittadine di Monteforte Irpino, Sarno e Quarto merita una risposta eccezionale nello stanziamento di risorse e mezzi per accelerare il più possibile il ritorno alla normalità, nel piano di interventi per mettere in sicurezza il territorio”. Così il neo consigliere regionale di Forza Italia, Annarita Patriarca che aggiunge: “a nome del gruppo regionale di Forza Italia esprimo vicinanza alla popolazioni e alle famiglie colpite e faccio appello al presidente della Regione Vincenzo De Luca e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, affinché la Campania e il Governo intervengano prontamente con risorse regionali e nazionali per i territori colpiti che ora inizieranno un lungo e difficile percorso di ricostruzione. Siamo solidali con i Sindaci, tutti gli amministratori e i cittadini colpiti. Noi di Forza Italia metteremo tutto l’impegno e l’attenzione necessari affinché nessuno sia lasciato solo in questo dramma”.













