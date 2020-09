Elezioni Regionali, in un seggio di Marano zero voti per tutti i candidati: l’incredibile scoperta di un ex consigliere comunale

545 Visite

Un’incredibile anomalia è stata riscontrata in una delle sezioni, la 37 nello specifico, impegnata nelle operazioni di voto per le elezioni Regionali e per il Referendum. Alla sezione 37, nel prospetto riepilogativo dei voti dei candidati al consiglio regionale, nessuno dei candidati (di qualsiasi lista o partito) ha riportato uno straccio di voti. Tutti sono usciti con uno zero. A scoprire il caso Armando Sarracino, un ex consigliere che sosteneva la candidatura campana. Alla sezione 37, che si trova nel seggio di Torre Caracciolo, sono usciti tutti a zero voti. Evidente e palese che qualcuno abbia commesso degli errori o che le preferenze non siano state riportate e chissà per quale ragione.













