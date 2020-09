Napoli, all’istituto Siani un piano non disponibile per motivi di sicurezza. Il Dirigente scolastico firma ordinanza

95 Visite

Apprendiamo da un genitore di un alunno della scuola di Napoli in via Pietravalle, Istituto superiore, “Giancarlo Siani”, che a 24 ore dall’apertura della scuola, a seguito di un sopralluogo del servizio Edilizia Scolastica di Città Metropolitana, il primo piano plesso b, è stato accertato come non disponibile per motivi di sicurezza. Pertanto, il Dirigente scolastico ha firmato un’ordinanza di rettifica dell’orario provvisorio da domani al 29 settembre. Nell’ordinanza in questione è possibile consultare la pubblicazione dell’orario.

Dunque, oltre all’emergenza Covid e alle classi pollaio, si aggiunge anche quest’altra problematica sopraggiunta.













