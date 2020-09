Napoli: domani scuole chiuse per allerta meteo

411 Visite

Il Primo giorno di scuola è appena finito e già richiudono, a causa del maltempo a Napoli.

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo ARANCIONE valida dalle ore 6 di domani venerdì 25 settembre alle ore 6 di sabato 26 settembre.

L’Unità di crisi del Comune di Napoli si è immediatamente riunita- con il Direttore Generale, il Capo di Gabinetto, gli Assessori ed i Dirigenti competenti – per esaminare la situazione e per proporre al Sindaco de Magistris le misure da adottare.

Al termine della riunione operativa il Sindaco de Magistris ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido; questa chiusura riguarda ovviamente i plessi scolastici non interessati dalle consultazioni elettorali che sono allo stato già chiusi fino lunedì 28 settembre. Analoga chiusura è stata disposta sempre per venerdì 25 settembre per tutti i parchi e cimiteri cittadini e per gli impianti sportivi all’aperto. Sono inoltre sospesi gli eventi programmati per domani all’aperto.

