“Solo due operatori per sanificare i seggi e presidente e scrutatori costretti ad attendere per consentire lo svolgimento delle operazioni. Pessima organizzazione, pessima”. Sono in tanti ad aver reclamato, tanti ci hanno segnalato questa modalità nei seggi di Marano, dove qualcuno ha potuto abbandonare la propria postazione tra la mezza e l’una di notte.













