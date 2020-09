Boato nella notte a Qualiano: schianto tra auto. Poi la lite

163 Visite

Da segnalazione Facebook, apprendiamo che questa notte, intorno alle ore 2:20, a Qualiano si è sentito uno schianto, un boato e una lite. Le indiscrezioni dicono che si è trattato di un incidente stradale e che sono stati i residenti a chiamare i Carabinieri.

Poteva accadere una strage, ma secondo indiscrezioni non ci sono state vittime. Servono dissuasori in via Rosselli, Di Vittorio e via Campana.

In tanti, sono coloro che si lamentano dell’assenza dei controlli su queste strade e in tanti coloro che lamentano il rumore assordante di auto e moto che sfrecciano come pazzi. Per altri, è una questione di senso civico: controlli, dossi e autovelox sono necessari ma occorre anche che ognuno si comporti in modo civile. Niente pattuglie dei carabinieri e niente guardie civiche.

Attimi di paura, dunque, questa notte. Richieste di controlli sono state fatte anche in altre strade del territorio come in via Guglielmo Marconi, strada che porta al cimitero, percorsa da anziani e ragazzi che vanno al Cartesio. Stessa cosa a via Consolare Campana, dove i residenti hanno paura, anche di andare a buttare la spazzatura la sera, perché dalla rotonda arrivano auto ad alta velocità.

Dopo l’incidente, la strada era piena di detriti ovunque, tant’è che ha causato anche danni ad altre auto che si sono trovate a passare dopo l’episodio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS