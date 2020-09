Covid, Berlusconi ricoverato. “Il quadro clinico non desta preoccupazioni”

164 Visite

L’ex premier, Silvio Berlusconi, è ricoverato al San Raffaele. Lo staff di Berlusconi precisa che “Il quadro clinico non desta preoccupazioni, c’è stato bisogno di un ricovero precauzionale per monitorare l’andamento”.

Intanto, anche la compagna, Marta Fascina è risultata positiva al Covid. La deputata ha trascorso con lui il lockdown in Provenza e adesso è ad Arcore in isolamento. Le indiscrezioni dicono che il virus sia arrivato da Capri, dove la figlia Barbara, anche lei positiva, ha trascorso alcuni giorni in compagnia di alcuni familiari e amici.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS