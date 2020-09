Ponticelli, seduto a chiacchierare in strada, ma è ai domiciliari. 43enne arrestato

47 Visite

I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno arrestato per evasione Salvatore Veneruso, 43enne del posto già noto alle ffoo e già sottoposto ai domiciliari.

Era in strada, seduto sotto i porticati di Via Crisconio a chiacchierare con alcuni vicini di casa. I militari lo hanno riconosciuto e quando lo hanno bloccato gli hanno ricordato che la misura imposta non permetteva di uscire dall’abitazione.

Veneruso ha così raccontato di essersi sentito male e di essere uscito per chiedere un passaggio in ospedale. La scusa non ha retto e il 43enne è stato arrestato. Nuovamente ai domiciliari è ora in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS