“Farà la fine di Veltroni”: in caso di flop alle Regionali Zingaretti dirà addio alla segreteria

“Walter Veltroni si dimise per aver perso la Sardegna, per questo dal Pd trapela molto forte la paura per le lezioni. Se i dem perderanno la Toscana, penso che Nicola Zingaretti metterà sul tavolo le sue dimissioni”. È il retroscena svelato a Omnibus su La7 da Ettore Maria Colombo, giornalista del Quotidiano Nazionale. “Le regionali – ha spiegato – saranno un test molto importante per i partiti, che avranno modo di pesarsi e di misurare il consenso. In caso di sconfitta in Toscana si aprirebbe un vero congresso del Pd con vari contendenti e al governo potrebbe succedere di tutto, da un rimpasto a un nuovo esecutivo”. Per questo Colombo ritiene cruciale la Toscana: “Se il centrosinistra vince lì e in Campania e le regionali finiscono 4 a 2 com’è scritto nei sondaggi, la sconfitta sarebbe secca e innescherebbe comunque un processo di ridiscussione della leadership del Pd, ma senza grandi smottamenti per il governo. Invece – ha chiosato Colombo – perdere due regioni rosse come la Puglia e la Toscana sarebbe un colpo troppo duro da reggere anche per l’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte”.













