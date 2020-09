La voce del cittadino, Marano: siepe che cade in via Soffritto. Fate presto!

138 Visite

Di seguito la lettera di una lettrice:

“Gentile Direttore, in Via Soffritto per andare all’istituto della scuola media Darmon sede principale, si può notare la siepe che cade. Non vorrei che con la riapertura della scuola, oltre ai problemi legati al Covid-19, si aggiungano anche problemi legati alla sicurezza di alunni, genitori, nonni e altri accompagnatori di studenti che a breve si troveranno a frequentare questa strada. Quando si deciderà di intervenire? Dopo i danni a persone o cose? Perché non si provvede a prevenire un probabile disastro ambientale? “.

Cordialmente,

Imma













