Marano, parrocchia San Castrese: tra festeggiamenti santo patrono e gli auguri a don Luigi Merluzzo

Auguri a Don Luigi per i suoi primi cinque anni di parroco a San Castrese.

Il Cardinale, Crescenzio Sepe, allora venne per dare il mandato, oggi ritorna per confermarlo nella guida della parrocchia.

Inoltre, il primo settembre di ogni anno insieme all’inaugurazione dell’anno pastorale, la parrocchia san Castrese di Marano di Napoli celebra anche la memoria solenne dello sbarco di San Castrese, vescovo e martire sui lidi campani e il suo approdo a Marano. Quest’anno, in cui i regolamenti per il distanziamento sociale hanno impedito di dar vita alla processione e alla sagra di beneficenza, la festa sarà allietata e impreziosita dalla presenza di Sua Eminenza il cardinale Crescenzio Sepe che presiederà la celebrazione eucaristica che si svolgerà all’aperto presso il Piazzale Giovanni Paolo II. Nel pieno rispetto delle misure emergenziali anticovid i posti saranno contingentati ma l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YOUTUBE della parrocchia. L’appuntamento è per le ore 18:00 per l’accoglienza del cardinale e per la recita del santo Rosario animato dalle Sentinelle Mariane; a seguire alle 18:30 la santa messa e lo spettacolo di fuochi d’artificio. L’agiografia del nostro patrono racconta del miracoloso approdo sul tratto di costa tra Castel Volturno e Sessa Aurunca della zattera sulla quale erano stati mandati alla deriva alcuni vescovi africani ad opera del tiranno Gianserico. E propio in virtù del gemellaggio con la comunità di Castel Volturno il giorno 11 settembre 2020 con partenza alle ore 16:30 da via Baracca, con mezzi propri, il Parroco don Luigi Merluzzo e una delegazione di parrocchiani, si recherà in pellegrinaggio presso l’omonima parrocchia di Castel Volturno per vivere un momento di fraternità e condivisione.













