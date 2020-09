Amministrative Calvizzano, parte oggi ufficialmente la campagna elettorale di Santopaolo

55 Visite

Calvizzano: parte oggi ufficialmente la campagna elettorale della lista VinciAmo per Calvizzano con Giuseppe Santopaolo. Alle ore 20, i candidati della lista e Santopaolo interverranno in diretta facebook dal comitato elettorale di via Diaz. La scelta di una presenza ridotta è stata fatta per evitare assembramenti in questa emergenza Covid-19.

“In questo mese – ha commentato Santopaolo – cercheremo di arrivare a quante più persone possibili. Vogliamo far conoscere la nostra idea di città e di come vogliamo Calvizzano. Noi ci crediamo, cambiare il modo di pensare e di vedere la politica è possibile”.

Ufficio stampa Giuseppe Santopaolo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS