Compensi scrutatori Marano: due anni di annunci e bugie. La verità ve la raccontammo già all’epoca

La verità l’abbiamo scritta noi di Terranostranews quasi due anni fa, al netto di tutte le panzane annunciate e fatte circolare da qualche amministratore comunale e dalla consigliera di opposizione dell’odio, che vomita (andando sempre e solo sul personale in mancanza di altri argomenti) da mani a sera contro il nostro giornale, forse solo perché non la consideriamo nemmeno di striscio conoscendola perfettamente.

Quasi due anni sono trascorsi e gli scrutatori delle elezioni comunali del 2018, quelle che segnarono la vittoria di Visconti, non hanno ancora ricevuto un centesimo. In due anni si sono susseguiti annunci: “oggi, domani, fra un mese, una settimana, è tutto pronto, abbiamo parlato con l’Osl, con il salumiere, con il segretario di stato e gli alieni”.

Nulla da fare: i soldi non sono arrivati ed è questa una delle grandi vergogne di quest’amministrazione cittadina, sicuramente la peggiore dell’ultimo decennio.

I fatti erano noti a chi conosce leggi e atti. Il Comune di Marano sbagliò quando Visconti si insediò: avrebbe dovuto chiudere la pratica entro il 31 dicembre del 2018 ma non lo fece, nonostante tutti i nostri suggerimenti e appelli. Perché non lo fecero? Bisognerebbe chiederlo in primis a un funzionario del settore (elettorale) che non formalizzò gli atti per l’impegno di spesa e al segretario generale dell’epoca, che era anche a capo del comparto economico-finanziario. I due non ne vollero sapere e rimandarono il tutto all’insediamento dell’Osl, organo straordinario di liquidazione. Il sindaco non fece pressioni e tutto è andato in malora. Chi li ha votati, chi li continua a sostenere (pochi) vada a piangere da loro.













