L’acqua è tornata (in quasi tutte le case) nella notte. Nei giorni dell’incubo consiglieri e amministratori al mare o a fare campagna elettorale

L’acqua è tornata in quasi tutte le case. E’ tornata tra ieri sera e la notte. Sono stati 4 giorni di inferno, un incubo estivo per migliaia di persone. Mentre tutto ciò accadeva, però, la stragrande maggioranza di consiglieri e amministratori del comune di Marano era al mare o in campagna elettorale per le elezioni regionali. Gli stessi consiglieri che durante il lockdown correvano al comune per accaparrarsi i gettoni di presenza. I nomi di chi li ha intascati sono stati censurati da qualche impiegato che non li ha allegati alla determina di pagamento. E’ la prima volta che accade ed è l’ennesimo brutto segno. Per il resto zero o scarsa informazione, come sempre, e come sempre confusa.













