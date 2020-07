Crisi idrica a Marano: Visconti chiude pure gli uffici dell’Ente, già da mesi senza personale e mal gestiti. Ormai è un pianto greco, nessuno li sopporta più

1.156 Visite

Il Comune, che da mesi non ha personale in tanti uffici, che regala disagi a non finire ai suoi cittadini, ha diramato un altro bellissimo comunicato, sgrammaticato come spesso accade, con il quale avvisa la cittadinanza che gli uffici – causa il problema idrico – oggi saranno chiusi. Ormai è un comune fantasma, non governato, non gestito. Di seguito la nota stampa:

Con la presente si comunica, che ieri 27/07/2019 si è avuto una rottura improvvisa della condotta idrica principale che alimenta la rete cittadina del territorio di Marano a partire dal confine con Mugnano (NA) e per tutto il centro storico ivi compreso le zone limitrofe verso il territorio di Calvizzano.

Tale guasto ha causato una notevole carenza idrica all’utenza alimentata dalla predetta rete principale.

I lavori sono di notevole complessità ed i tecnici del Comune di Napoli, coadiuvati con Operai di quest’Amministrazione, stanno già eseguendo lavori per risolvere la problematica.

Purtroppo a tutt’ora l’erogazione idrica non è stata ripristinata, pertanto, si comunica che gli uffici di quest’Amministrazione ubicati presso la sede di VIA SALVATORE NUVOLETTA, alle ore 14,00 di oggi 28.07.2020 chiuderanno a causa della mancanza di acqua che determina una situazione igienico-sanitaria estremamente precaria e preoccupante.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA ARCH. ELENA BIAGIA MUCERINO













