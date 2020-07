Marano, prenotazioni e difficoltà al distretto sanitario. La nota del Comune e le rassicurazioni della direzione sanitaria

217 Visite

Il sindaco Visconti e l’assessore Perrotta, con delega alla Sanità, comunicano (con apposito comunicato apparso sul sito del Comune, non senza errori evidenti di punteggiatura) che ieri è stato richiesto al direttore del distretto sanitario locale, il dottor Antimo Silvestri, di trovare soluzioni alla problematica delle prenotazioni per le visite specialistiche e ambulatoriali.

Il direttore, secondo la nota, avrebbe riconosciuto che ci sono difficoltà legate alla ripartenza, ma che la direzione sta cercando di affrontare anche attraverso il sistema di prenotazione in presenza oltre che via mail. Nel giro di pochi giorni dovrebbe essere ripristinato il sistema Cup e i cittadini, pertanto, potranno recarsi anche in farmacia. Si cercherà, nel contempo, di aumentare il numero degli addetti per le prenotazioni in presenza allo sportello.

La situazione, aggiungiamo noi, va risolta quanto prima. Troppi anziani, troppe persone stanno avendo problemi seri e rimandano l’appuntamento con visite specialistiche importanti. Il lockdown è finito, le istituzioni, anche il Comune di Marano, si diano una mossa. Il personale torni a lavoro quanto prima.













