MELITO: I CARABINIERI DEL NOE DI NAPOLI SEQUESTRANO MATTATOIO AVICOLO

96 Visite

Continua l’azione di controllo dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale per contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale presso i principali stabilimenti industriali operanti nella provincia di Napoli.

In Melito di Napoli (NA), i Carabinieri del N.O.E. di Napoli, insieme a quelli della Tenenza locale, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, di un opificio operante nel campo della macellazione avicola.

L’attività è scaturita da una pregressa ispezione da parte del N.O.E. durante la quale si accertava che presso l’impianto venivano smaltiti illecitamente fanghi di depurazione. Pertanto, l’Amministratore Unico della società è stato denunciato in stato libertà per gestione di rifiuti speciali non pericolosi in assenza di autorizzazione.

Il provvedimento di sequestro ha interessato un’area di 7mila mq, di cui 4mila coperti, costituiti da un grande capannone suddiviso in vari scompartimenti ove veniva svolta l’attività produttiva: selezione, manipolazione e conservazione del pollame in attesa di commercializzazione.

Il valore complessivo del sequestro è ammontante a circa 3 milioni di euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS