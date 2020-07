110 Visite

Cambia l’arbitro di Napoli-Roma, posticipo della 30ª giornata di Serie A in programma stasera alle 21.45 al San Paolo. L’Aia comunica che Marco Di Bello di Brindisi, arbitro designato in settimana, non potrà dirigere il match e sarà sostituito da Gianluca Rocchi di Firenze. Restano invariati i collaboratori: Alassio e Tegoni gli assistenti di linea, Manganiello quarto uomo e al Var Mazzoleni e Longo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS