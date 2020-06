Calvizzano, l’avvocato Pisani risponde all’ex sindaco Granata: “Inutile è stare alla finestra e non partecipare”

100 Visite

Egregio avvocato Granata, ho letto con attenzione le sue esternazioni in merito alla situazione politica calvizzanese ed in particolare ho attenzionato quanto detto sulla lista Pisani definita, rispondendo alle logiche di paese, “un’iniziativa purtroppo inutile “.

Le scrivo da collega e mi permetta delle considerazioni: inutile e’ stare in attesa che un meccanismo perverso di clientelismo ed interessi personali venga ancora una volta a dettare legge a Calvizzano; Inutile e’ spegnere l’entusiasmo di chi non si rassegna a che le cose vadano sempre così ma progetta ed ha voglia di condividere programmi ed idee; Inutile e’ essere spettatori paganti di una situazione paradossale; Inutile e’ anteporre sempre la logica di pochi alle esigenze della popolazione; Inutile e’ in altri termini stare seduti nascondendosi dietro la logica del “deve andare così non puoi farci nulla”.

Egregio collega, la nostra non e’ un’iniziativa inutile destinata a naufragare, ma un progetto concreto che si alimenta nel quotidiano di adesioni e partecipazione. Incontro gente entusiasta che si documenta, che percepisce un vento nuovo ma anche persone che ci tacciano di inesperienza; proprio su questo termine voglio soffermarmi.

I politici che hanno governato il paese nell’ultimo quinquennio maggioranza e parte della opposizione ( solo parte) hanno lasciato un Comune commissariato ed un paese nel degrado più assoluto. Dunque, di quale esperienza dovere pregiarmi, del malgoverno?

Delle collusioni e della mancanza di servizi di ogni genere? Collega non me ne voglia, ne faccio volentieri a meno, preferisco la preparazione l’onestà, la partecipazione e l’interesse a fare le cose per il paese. Mai come oggi chi non ha interessi (ahimè può accadere ), ha l’obbligo morale di gridare basta, di dire le cose devono cambiare. Non la conosco di persona e non mancherà occasione di confrontarci seriamente, ma appare palese che Calvizzano debba cominciare ad avere al centro della politica il bene comune e non gli interessi personali.

Oscar Pisani













