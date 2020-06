Strage del bus ungherese, condanna di 12 anni per l’autista

104 Visite

12 anni di reclusione ed inibizione perpetua del diritto alla

guida in Italia. E’ il verdetto del processo in rito abbreviato

richiesto da Janos Varga, autista del bus ungherese che, la sera del 20

gennaio del 2019, andò ad impattare contro un pilone del cavalcavia

dell’autostrada A4 Milano-Venezia, all’altezza del comune di San Martino

Buon Albergo, provocando l’incendio del mezzo di trasporto e la morte

di 17 persone, tra cui 11 studenti. I ragazzi, di età compresa tra i 15

ed i 17 anni, erano di rientro da una settimana bianca in Francia.

Alla presenza di alcuni genitori delle giovane vittime, Varga ha

ricevuto una condanna unica nel suo genere, sulla scia di quanto

richiesto dal PM e dall’Associazione italiana Familiari e Vittime della

Strada Onlus, costituitasi parte civile e titolare di un danno di 20mila

euro più le spese legali. Il giudice Luciano Gorra ha, altresì, accolto

la richiesta del PM Paolo Sachar rinviando a giudizio altre 5 persone

con l’accusa di omicidio stradale: Alberto Brentegani (responsabile di

quel tratto della autostrada A4 Brescia-Padova), Luigi Da Rios (capo

dell’ufficio tecnico e progettista dei lavori di sistemazione dello

spartitraffico centrale e delle barriere, risalenti al 1992), Michele De

Giesi, Maria Pia Guli ed Enzo Samarelli. Questi ultimi affronteranno

l’udienza il 15 dicembre del 2020.

“Giustizia vera. Sono tre anni e mezzo che aspettiamo questa sentenza –

ha detto Alberto Pallotti, presidente A.I.F.V.S. Onlus -. E’ stato

comminato il massimo della pena e corrisposti provvisionali per circa 5

milioni di euro. La serietà utilizzata dal giudice Luciano Gorra deve

essere monito per tutti i suoi colleghi in Italia e nel mondo. Siamo

riusciti ad ottenere una condanna piena ed un’attenzione mediatica e

sociale davvero importante. In Ungheria verrà sicuramente riaperto il

caso poiché, ed è un dato di fatto, sono state condotte delle indagini

superficiali. La legge, invece, non è stata disattesa nel nostro paese e

le conclusioni a cui si è giunti sono schiaccianti. Ci aspettiamo ci sia

l’appello e saremo in prima linea anche in quella fase perché la nostra

forza è la forza della verità. Abbiamo dimostrato di essere vicini alle

vittime, di investire i fondi a nostra disposizione per chi sta vivendo

un grande dolore, per combattere al suo fianco. Voglio abbracciare le

famiglie ungheresi che si apprestano ad affrontare una nuova fase della

battaglia. Si discuterà sul rinvio a giudizio di Autostrade S.p.A. e

siamo pronti a mettere a disposizioni tutti i nostri esperti legali. Non

vogliamo vengano prese in giro le persone, abbiamo assistito a troppi

scarica barile finora. L’errore esiste ancora, il pilone era ed è

troppo vicino alla corsia di emergenza. Bisogna allargare i pilastri o

restringere le corsie. Non accetteremo tesi di velocità eccessive del

bus e neanche di adeguatezza della struttura di supporto. I fondi da

investire ci sono perché le autostrade sono a pagamento. E’ indecente

che esitano ancora pericolosità così evitabili nel 2020. L’incidente

stradale non è un tributo per il progresso – conclude -, ma una qualcosa

che avviene a causa di colpe da perseguire”.













