Avvocati Napoli nord: il nuovo segretario dell’Ordine è Rosa Cecere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord ha un nuovo Segretario: è il Consigliere Rosa Cecere, prima donna del Consiglio di Napoli Nord a ricoprire questa carica. La nuova nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni del Segretario Aniello Cirillo, già Segretario per due consiliature, durante la seduta di consiglio dell’11 giugno 2020. La maggioranza assoluta dei presenti ha scelto l’Avv. Cecere, già due volte consigliere ed attuale Vice presidente, prima donna in Consiglio a ricoprire questo ruolo. La stessa ha accettato la nuova carica annunciando, con effetto immediato, le dimissioni da vicepresidente ed ha ringraziato per la fiducia accordatale. L’Avv. Cecere ha dichiarato la sua gioia sulla nomina ricevuta e di essere consapevole della grande responsabilità di cui è stata investita e dell’importanza del ruolo che andrà a ricoprire. Ruolo che “svolgerò sempre nell’interesse dell’intera avvocatura” queste le parole del nuovo Segretario e che con “lo stesso onore ed orgoglio che mi ha sempre accompagnato nel rappresentare l’Ordine”.

