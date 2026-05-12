Camorra, Schifone: “A Ercolano un assessore alla Legalità per proteggere cittadini e imprese”

Condividi

Visite: 24

52 Visite

ERCOLANO – “Il nuovo blitz dei carabinieri della tenenza di Ercolano e del nucleo operativo della compagnia di Torre del Greco, che questa mattina ha portato all’arresto di tre presunti estorsori ritenuti vicini al clan Birra, conferma ancora una volta l’impegno dello Stato contro la criminalità organizzata”. Così Luciano Schifone, candidato sindaco di Ercolano, sostenuto da Fratelli d’Italia, Cambia Ercolano ed Ercolano Futura.

“Grazie all’azione del governo di centrodestra e al lavoro costante delle forze dell’ordine – sottolinea Schifone – lo Stato dimostra di non voler lasciare spazio alla camorra, garantendo vicinanza concreta ai cittadini e alle attività economiche del territorio”.

“Purtroppo – aggiunge il candidato sindaco – anche questo grave episodio conferma quanto Ercolano sia ancora esposta alla pressione delle organizzazioni criminali, capaci non solo di taglieggiare le vittime, ma anche di trasformarsi in un macigno oppressivo che frena ogni tentativo di sviluppo economico e sociale”.

Schifone annuncia quindi un impegno preciso sul fronte della legalità: “Prima delle elezioni indicheremo una figura forte e rigorosa per il ruolo di assessore alla Legalità. Sarà suo compito costruire, insieme alle forze dell’ordine, una vera rete di protezione per imprenditori, commercianti e cittadini. Ercolano deve liberarsi definitivamente da ogni condizionamento criminale e tornare a crescere nella sicurezza, nella fiducia e nella legalità”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti