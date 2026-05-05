Socrate-Mallardo di Marano protagonista ai Giochi della Gioventù 2026: oro nel lungo e pass per le finali nazionali

La scuola media Socrate Mallardo di Marano si distingue ancora una volta ai Giochi della Gioventù 2026, confermando il valore del proprio gruppo sportivo di atletica leggera.

La finale regionale dei Giochi della Gioventù 2026 si è svolta presso lo Stadio Raffaele Guariglia, nella splendida cornice di Agropoli, nel cuore del Cilento. La Socrate Mallardo ha partecipato con tre alunni-atleti qualificati durante la fase provinciale tenutasi al Virgiliano.

Ottimi i risultati ottenuti:

Diego Pisano ha conquistato il 1° posto nel salto in lungo , guadagnando anche l’accesso alla fase nazionale che si terrà a Roma il 27 e 28 maggio.

, guadagnando anche l’accesso alla fase nazionale che si terrà a il 27 e 28 maggio. Michael Cacace si è classificato 2° nel salto in alto .

. Maya Caronte ha ottenuto un buon 4° posto nel getto del peso.

Nonostante le ben note difficoltà di natura tecnica e strutturale, la scuola Socrate Mallardo continua a rappresentare un’importante realtà educativa e sportiva per il territorio di Marano, offrendo ai giovani concrete opportunità di crescita e di espressione.

Il gruppo sportivo di atletica leggera è guidato dalla professoressa Paola Vattucci, sotto la direzione della dirigente scolastica, la preside dott.ssa Teresa Formichella.