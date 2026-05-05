Napoli violenta. L’infermiere accoltellato fuori al Cardarelli è l’ultimo drammatico caso

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Un infermiere dell’ospedale ‘Cardarelli’ è stato ferito a coltellate nell’area parcheggio della struttura sanitaria napoletana .Il fatto è avvenuto nelle prime ore della giornata di oggi quando il sanitario, al termine del suo turno di lavoro, stava riprendendo l’auto per far ritorno a casa. Secondo quanto raccontato è stato quindi avvicinato da tre persone che gli hanno intimato di consegnare il portafogli. Al suo diniego, uno dei tre ha estratto un coltello colpendolo più volte. La vittima poco dopo si è presentata al pronto soccorso dove è stata medicata. Non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia ‘Arenella’ di Napoli.













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