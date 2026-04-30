Sempio, la pista dell’accusa: uccise Chiara Poggi “per un rifiuto sessuale” e la colpì sulle scale

Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi “per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del suo rifiuto del suo approccio sessuale”. E avrebbe infierito anche oltre quello che avevano stabilito le vecchie sentenze: “spingeva il corpo della vittima facendolo scivolare lungo le scale che conducono alla cantina, ove, nonostante la stessa fosse già incosciente, la colpiva con almeno 4-5 colpi in regione parieto-occipitale sinistra”. E sarebbero stati questi i colpi fatali: “cagionando alla stessa gravi lesioni cranio encefaliche dalle quali derivava il decesso”.