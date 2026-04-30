Marano senz’acqua da ieri: flusso ridotto dopo la riparazione, tecnici al lavoro

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Disagi idrici a Marano, dove da ieri numerosi cittadini segnalano la mancanza d’acqua o un flusso fortemente ridotto, soprattutto nelle zone collinari. Nonostante un intervento di riparazione effettuato nelle scorse ore, la situazione non è ancora tornata alla normalità.

Secondo quanto emerso, a monte della rete l’acqua è presente, ma una “strozzatura” lungo la condotta starebbe limitando il regolare afflusso verso valle. Un’anomalia che impedisce una distribuzione uniforme e che sta causando notevoli disagi in diverse aree del territorio.

Le criticità maggiori si registrano nelle zone di San Marco, nelle traverse di via del Mare e nelle aree collinari, dove i residenti lamentano rubinetti a secco o pressione quasi inesistente già dalla giornata di ieri.

Sul posto sono al lavoro fin dalle prime ore del mattino i manutentori e le squadre comunali, impegnati in una serie di verifiche lungo la rete idrica. In particolare, si stanno controllando tutte le valvole a discendere per individuare il punto esatto in cui si è verificata l’ennesima anomalia.

Si tratta di un problema che, secondo molti cittadini, si ripresenta puntualmente con l’arrivo della stagione più calda, tra primavera ed estate, quando la rete idrica sembra andare maggiormente sotto stress.

L’auspicio è che l’intervento in corso consenta di ripristinare quanto prima il normale flusso d’acqua e di limitare i disagi per la popolazione, già provata da una giornata intera senza un servizio essenziale.













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