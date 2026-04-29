Egitto, l’italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appello

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È stata confermata anche in appello la condanna nei confronti di Nessy Guerra, cittadina italiana attualmente in Egitto, coinvolta in un procedimento per adulterio avviato dopo la denuncia dell’ex marito, l’italo-egiziano Tamer Hamouda. La donna, originaria di Sanremo, vive nel Paese nordafricano insieme alla figlia di tre anni. Recentemente ha denunciato a più riprese la sua condizione particolarmente difficile: la donna è bloccata nel Paese da oltre due anni anni ed è stata costretta a rintanarsi in una località nascosta.

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