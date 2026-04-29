Cilento Tastes: tutto pronto per l’evento che mette al centro gli artigiani del gusto. Dall’1 al 3 maggio a Paestum

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È tutto pronto per Cilento Tastes 2026, in programma dal 1 al 3 maggio: il venerdì start alle 18:00 fino alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24, presso il Next di Capaccio Paestum (SA). L’evento organizzato dall’associazione Cilentox100 ETS è giunto alla quarta edizione con un taglio più orientato al turismo e all’internazionalizzazione, grazie alla collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che quest’anno parteciperà con 12 buyer europei.

Il programma completo di Cilento Taste 2026 è stato presentato a Serre presso il Palazzo Ducale, l’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio e ha riunito istituzioni, esperti e operatori del settore, offrendo un primo assaggio di un’iniziativa che si preannuncia di grande richiamo.

Il programma presentato vede tante novità, tra queste, “Spazio Cultura Cilento” un’area nata per promuovere tutto il territorio, con il contributo della Regione Campania – assessorato agricoltura, che consente all’organizzazione di mettere gratuitamente a disposizione gli spazi per consorzi e comuni.

I comuni partecipanti sono: Comune di Serre, Comune di Laureana Cilento, Grotte di Castelcivita, Comune di Gioi Cilento, Comune di Castel San Lorenzo, Comune di Capaccio Paestum, Comune Olevano sul Tusciano. E anche uno sguardo all’internazionalizzazione dedicato agli eroi del gusto, infatti è previsto momento btob domenica con buyer internazionali in collaborazione con l’ICE.

Tra le novità: carezze di bufala; amaro d’ulivo, gin tonic del Cilento, patata del Cilento, babà con ricotta; riso di Paestum; provola del templare; mozzarella manupressum, formaggi caprini del Cilento, i prodotti a base di melograno, cannolo cilentano, ragù di cinghiale, pizza senza glutine; cremosi con latte di bufala, ciambotta e tante altre bontà del Cilento.

Grande attenzione anche ad Arena Cilento, in collaborazione con Chef House Academy, il nuovo spazio dedicato ai cuochi contadini, agli artigiani della cucina tradizionale e alle mani esperte del territorio, con show cooking tutti i giorni dalle 14:30 alle 20:30 a cura della Chefhouse Academy di Vallo di Diano. Confermata anche Cantina Cilento, realizzata in collaborazione con Consorzio Vini Salerno, che offrirà un’esperienza di degustazione dei vini del territorio, sostenuta dal Presidente, Marco Serra.

Anche la partecipazione dei giovani talenti: l’I.I.S. Enzo Ferrari di Battipaglia, che partecipa all’evento con gli alunni della sezione alberghiera, per presentare al pubblico i successi raggiunti nelle diverse competizioni a livello nazionale p

er sala e cucina alle quali gli alunni hanno partecipato e i piatti della tradizione cilentana che offriranno al pubblico. Presenti gli studenti dell’Istituto Paritario “F. De André” di Capaccio Paestum che interpretano il fast food in chiave sana e territoriale: dal laboratorio MCLAB nasce MC Cilento – Eccellenza a Km 0, un menù ispirato ai classici internazionali ma realizzato con carne di bufala locale, mozzarella di bufala, olio evo cilentano, verdure a km 0 e pane artigianale, senza additivi né conservanti. Un progetto didattico che dimostra come i sapori della Dieta Mediterranea possano parlare anche il linguaggio dei giovani. Spazio anche ai bambini con laboratori gratuiti (Lab for Kids). In collaborazione con Cardan – Pastificio del Golfo’ e Pufflandia, i ragazzi saranno cuochi per un giorno indossando il grembiule, e realizzando piatti guidati da chef ed animatori. I media partner che raccontano l’evento sono Radio Punto Zero e Stile TV.

Programma

Venerdì 1° maggio

Format “Cilento ti sento” con Radio Punto Zero

18.00| apertura ufficiale con taglio del nastro

19:30| Masterclass “Aglianico, profumi di Cilento” a cura della Fisar conduce Renato Pelella

20.00 – 22.00| Arena Cilento

21:00| concerto Margy Balillo

22:30| concerto Quantico

Sabato 2 maggio

12:00| Food Lab for Kids con Istituti Scolastici F. De André presenta MC Cilento con Pufflandia Animazione

12:30| Presentazione del Libro di Delia Morinelli “La Cuciniera cilentana”

14:30| parte Arena Cilento “Show-Cooking” a cura della Chefhouse Academy

15:00| Cilento ti sento con Radio Punto Zero

15:30| Masterclass “Vini Bianchi del Cilento” a cura della Fisar conduce Gerardo Perillo

17:30| Food Lab for Kids “Cuochi per un giorno” a cura di Cardan – Pastificio del Golfo

con Pufflandia Animazione

19:30| Concerto di “Kill Drama”

21:30| Concerto del gruppo “Poterico”

Domenica 3 maggio

12:00| Lab for Kids “L’arte dell’intreccio – Antichi mestieri cilentani” con Pufflandia Animazione

12:30| Convegno “L’ape italiana incontra le eccellenze del territorio” con AAPS e Authentico Blockchain

14:30| Arena Cilento “Show Cooking a cura della Chefhouse Academy

15:00| Cilento ti sento con Radio Punto Zero

15:00| Convegno “Saperne di vino” a cura di Kairos

15:00| Food Lab for Kids “Cuochi per un giorno” a cura di Cardan – Pastificio del Golfo con Pufflandia Animazione

17:30| Masterclass “I formaggi del Parco del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni e la dieta mediterranea” a cura di Maria Sarnataro – delegata Onaf Salerno

18:00| Food Lab for Kids “I profumi del Cilento” con Pufflandia Animazione

19:30| Concerto del gruppo “I Discepoli”

22:00| Concerto di “Lone Instrumental”

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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