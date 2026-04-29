Napoli. In Consiglio approvate delibere in materia di urbanistica, cultura e servizi sociali

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Alla ripresa dei lavori del Consiglio comunale, con la presenza di 25 consiglieri, il consigliere Fulvio Fucito ha formalizzato la richiesta di rinvio della discussione riguardante la delibera 358. La proposta, nata dalla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di commissione, è stata approvata a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Salvatore Guangi (Forza Italia) e Toti Lange (Misto) e l’astensione di Massimo Cilenti (Napoli Libera) e Domenico Palmieri (Riformisti e Democratici).

L’assessora all’Urbanistica Laura Lieto ha presentato la delibera 60 relativa al restauro di parte del complesso di Sant’Eligio, finalizzato alla creazione di un ospedale di comunità. Il dibattito ha visto la partecipazione dei consiglieri Gennaro Rispoli (Napoli Libera), Lange e Guangi, con quest’ultimo che ha richiesto chiarimenti su costi e ricadute dell’operazione. L’intervento, sostenuto anche da Pasquale Sannino (Insieme per Napoli Mediterranea) per i benefici attesi dalla cittadinanza attraverso il cambio di destinazione d’uso, è stato infine approvato all’unanimità.

Sempre in ambito urbanistico, è stata approvata all’unanimità la delibera 72 per il co-finanziamento di una ricerca-azione sulla qualità dell’architettura, per un valore totale di 25.000 euro. Successivamente, l’Aula ha dato il via libera alla delibera 69 per l’allestimento dell’Urban Center nel complesso della Ss. Trinità delle Monache grazie a un finanziamento regionale di 28.500 euro, atto che ha visto il voto contrario del consigliere Guangi.

L’attenzione si è poi spostata sulla valorizzazione del patrimonio culturale con la delibera 68, illustrata dall’assessora Armato. Il provvedimento destina oltre 25.000 euro di avanzo vincolato e fondi PNRR alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel complesso di Castel Nuovo, ottenendo l’approvazione a maggioranza con il dissenso di Forza Italia.

Particolare rilievo ha assunto la discussione sulla delibera 75, riguardante l’impiego di circa 7,2 milioni di euro per il sistema integrato dei servizi sociali. Nonostante le riserve espresse dal presidente della commissione Giovani e Lavoro Luigi Musto sulla tipologia di alcune attività, la proposta di rinvio è stata ritirata per non compromettere l’erogazione delle prestazioni essenziali e i pagamenti spettanti, come sottolineato anche dai presidenti delle commissioni compententi Massimo Cilenti e Walter Savarese d’Atri. La delibera è stata dunque approvata a maggioranza con il voto contrario di Forza Italia.

In conclusione, l’assessora Armato ha esposto la delibera 76 per il riconoscimento di un debito fuori bilancio di circa 7.100 euro verso l’Archivio di Stato di Napoli, relativo a oneri di custodia e consultazione maturati tra settembre e ottobre 2025. L’atto è passato a maggioranza con l’astensione di Lange e il voto contrario di Forza Italia. Dopo la verifica del numero legale, che ha confermato la presenza di 20 consiglieri, la seduta è stata dichiarata sciolta.













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