Lo “Stabat Mater” di Pergolesi inaugura la stagione di “Un Mare di Suoni” a Napoli

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NAPOLI – Prende il via venerdì 3 aprile, alle ore 19:00, la rassegna concertistica ‘Un Mare di Suoni’ 2026. L’inaugurazione della stagione sarà affidata a uno dei vertici della musica sacra di ogni tempo: lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi.

Il concerto, dal titolo “La Passione secondo Pergolesi”, si terrà nella monumentale Chiesa di Santa Maria di Donnalbina, nel centro storico di Napoli, e offrirà al pubblico un’esperienza di ascolto immersiva nel giorno del Venerdì di Pasqua. Protagonista del concerto sarà l’orchestra Collegium Philarmonicum, diretta dal Maestro Gennaro Cappabianca.

L’evento celebra la proficua collaborazione tra la rassegna e la Fondazione del Teatro di San Carlo, un’unione strategica dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti. “La collaborazione con la Fondazione del Teatro di San Carlo è per noi fondamentale,” dichiara il Maestro Gennaro Cappabianca. “Rappresenta un pilastro portante, soprattutto in un’attività giovanile e formativa come quella del Collegium Philarmonicum. È un impegno costante nel tramandare la grande tradizione musicale napoletana alle nuove generazioni di musicisti, permettendo loro di crescere all’interno di un contesto di altissimo profilo istituzionale.”













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