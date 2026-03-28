Vomero, biblioteca Croce: fate presto! Dopo sette anni di chiusura finalmente arrivano i fondi per riaprirla

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Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero che, dal 2019 e nel corso dei lunghi sette anni di chiusura dell’unica biblioteca comunale presente al Vomero, la biblioteca “Benedetto Croce, in via De Mura, ha più volte lanciato appelli all’amministrazione comunale per la riapertura dell’importante presidio culturale, anche con una petizione online, esprime soddisfazione per un primo traguardo raggiunto: lo stanziamento da parte della Giunta comunale di 322mila euro, per la riqualificazione e l’ammodernamento dell’importante struttura.

“ Nell’antichità – sottolinea Capodanno – , le biblioteche, luoghi di cultura e di sapere oltre che di aggregazione sociale, venivano collocate nei palazzi reali o in enormi luminose strutture. Nel ventunesimo secolo una struttura del genere, come nel caso della biblioteca “Benedetto Croce”, è stata invece posta nei locali interrati del plesso scolastico Luigi Vanvitelli, locali nei quali fu trasferita dalla sede originaria, al piano terra del polifunzionale comunale di via Morghen “.













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