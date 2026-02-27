Sopralluoghi ministeriali dopo Marano: si parte da Giugliano, lettori invitati a segnalare buche e voragini

Parte, la prossima settimana, da Giugliano il nuovo ciclo di verifiche sullo stato delle strade e sull’utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 208 del Codice della strada: il 50% dei proventi delle sanzioni elevate dalle polizie municipali deve essere destinato per legge a manutenzione e sicurezza stradale. Ma dove vanno realmente queste risorse?

Dopo il sopralluogo ministeriale effettuato ieri a Marano dai funzionari del Ministero dei Trasporti, la prossima settimana i controlli proseguiranno in altri comuni della provincia di Napoli, con Giugliano come primo focus. Al centro dell’attenzione buche, voragini, dissesti e tempi di intervento spesso non ritenuti adeguati dai cittadini.

Invitiamo i lettori a segnalare con foto e video le criticità presenti a Giugliano e negli altri comuni dell’area nord: il materiale raccolto sarà inoltrato alle associazioni delle vittime della strada e al portavoce Biagio Ciaramella, che lo trasmetterà ai funzionari ministeriali impegnati nei sopralluoghi.

L’obiettivo è fare piena luce sulla destinazione dei fondi e accelerare interventi concreti per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni.