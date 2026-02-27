Meteo, da un estremo all’altro. Quanto durerà il caldo?

Condividi

Da un estremo meteo all’altro: dopo le sette settimane torrenziali che hanno segnato l’inizio del 2026 con piogge continue, alluvioni e disagi, ora l’Italia e l’Europa occidentale sprofondano in una calma piatta dai connotati primaverili, quasi estivi.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l’inverno sembra essersi spento all’improvviso. “Un campo anticiclonico subtropicale sta muovendo una massa d’aria decisamente mite verso l’Europa occidentale, spingendola fino al Mare del Nord e alle Isole Britanniche. È la prima vera pulsazione dell’anno di un promontorio subtropicale che ci mostra le potenzialità di configurazioni che un tempo non facevano parte del nostro clima, ma che negli ultimi anni si presentano sempre più frequentemente.”

Tra Spagna e Francia sono state registrate le prime temperature massime superiori ai 29°C, valori a tutti gli effetti estivi. Per ritrovare un’anomalia così estrema e diffusa nel cuore dell’inverno europeo bisogna risalire alla famigerata ondata di caldo anomalo del febbraio 2024, non tanto tempo fa, a conferma dunque di un trend climatico che sta trasformando le eccezionalità in una nuova e preoccupante normalità.

E questo caldo anomalo non ha risparmiato il nostro Nord-Ovest: in Piemonte e Valle d’Aosta si sono superati i 24°C e le temperature in Italia continuano ad essere quasi ovunque 10 gradi sopra la media del periodo. Una massa d’aria subtropicale eccezionale per la terza decade di febbraio.













