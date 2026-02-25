Calvizzano, colpo di scena. Pirozzi si candida a sindaco e sfida Borrelli: “Forte sollecitazione popolare, ci sarò”.

Condividi

È dell’ultim’ora la notizia e la apprendiamo dalla pagina Facebook dell’ex Sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, che comunica di rivolersi candidare a Sindaco dopo la sfiducia architetta da Borrelli e altri 9 consiglieri comunali. Ecco cosa scrive Pirozzi:

“Nei mesi scorsi avevo manifestato l’intenzione di non ricandidarmi. La sfiducia maturata con una manovra politica costruita a tavolino, quella che ho definito senza esitazione una “manovra bulgara”, aveva lasciato in me amarezza e delusione. Non per la fine anticipata del mio mandato, ma per il metodo: per dinamiche di potere che nulla hanno a che vedere con il bene della nostra comunità.

E c’è un dettaglio che rende tutto ancora più grave e che non posso ignorare e manco potevo immaginare: una manovra del genere è stata consumata contro la comunità, soprattutto perché avvenuta a circa tre mesi dalla naturale elezione comunale. Solo una prova di forza, per dimostrare un senso di onnipotenza, come se i voti appartenessero a loro e non più al popolo sovrano, di cui non hanno avuto alcun rispetto.

Avevo pensato che forse fosse giusto fare un passo indietro. Poi è successo qualcosa che non posso ignorare. In queste settimane ho ricevuto centinaia di messaggi, telefonate, attestati di stima. Ho incontrato cittadini per strada che mi hanno chiesto di non fermarmi. Ho percepito un affetto autentico, una richiesta sincera: continuare il percorso iniziato.

E quando una comunità ti chiama, non puoi voltarti dall’altra parte. Per questo oggi, con emozione ma soprattutto con grande senso di responsabilità, annuncio ufficialmente che mi candiderò alle prossime elezioni amministrative di maggio 2026.

Non sarò solo. Al mio fianco ci saranno ex consiglieri che hanno dimostrato lealtà, coerenza e fedeltà al progetto politico: Francesca Nastro, Giovanna Bianco, Emma Trinchillo, Valentino De Rosa e Giuseppe Agliata. Insieme stiamo lavorando alla costruzione di una lista ampia, forte, credibile.

Con noi ci saranno giovani leve, professionisti, esponenti della società civile, donne e uomini che vogliono mettersi in gioco per il futuro di Calvizzano. Una squadra rinnovata, competente, animata da passione e spirito di servizio. Una vera ventata di freschezza, quella di cui questa comunità ha bisogno.

Ci candidiamo per rivendicare con orgoglio i risultati ottenuti in questi anni: i progetti avviati, le risorse intercettate, le opere realizzate, il lavoro serio e concreto che ha dato lustro al nostro paese. Ma ci candidiamo soprattutto per difendere Calvizzano da una logica di potere che ha pensato, con arroganza, di poter controllare il paese e perfino il voto dei cittadini.

La nostra è una visione politica chiara, riconoscibile, coerente ed é nettamente in contrapposizione rispetto a coloro che si sono aggregati dall’altra parte. Calvizzano non è proprietà di nessuno. Calvizzano appartiene ai calvizzanesi.

La gente sa distinguere. Sa qual è la strada giusta. Sa che con noi si fa politica vera, trasparente, fondata sul lavoro e sui risultati. Oggi inizia una nuova fase: una fase di entusiasmo, partecipazione, coraggio.

Invito chiunque creda in questo progetto a scrivermi, a contattarmi in privato, a far sentire il proprio sostegno. Le porte sono aperte a chi vuole costruire, non a chi vuole comandare. Siamo disponibili anche a un confronto pubblico con chi si contrappone al nostro progetto: sui motivi della crisi, sulle tematiche, sui programmi.

Io, per amore del mio paese… ci sarò.”.













