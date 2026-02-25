QUALIANO, FUNERALI LUCIANO CAPASSO: ALLE 16 LA CITTA’ SI FERMA

Condividi

La morte di Luciano Capasso in Svizzera risale al 18 febbraio. Il giovane si trovava a Fuorcla Trovat, cresta rocciosa ai piedi del massiccio del Bernina, a 2500 metri di altitudine. Una valanga di tipo 4 lo ha travolto poco prima dell’alba, nel mezzo di una tormenta.

Per quattro giorni la famiglia ha vissuto nell’angoscia. Infatti, un sms inviato dal localizzatore GPS aveva acceso una speranza. Tuttavia, i soccorsi elvetici hanno fatto decollare gli elicotteri solo il 21 febbraio. Da Saint Moritz, secondo quanto riferito, sarebbe arrivata anche una telefonata choc: «Preparatevi al funerale».

Il dolore della madre e i messaggi social

Il funerale di Luciano Capasso a Qualiano è stato annunciato dalla madre con un post su Facebook. Quelle parole sono diventate un luogo virtuale di pellegrinaggio. «Le vette hanno preso il tuo coraggio, ma non la tua memoria», ha scritto Raffaela Grande. E ancora: «La tua avventura continua nei nostri cuori».

Intanto, centinaia di messaggi di solidarietà si moltiplicano. «Non ci sono parole, non doveva accadere questo», scrive Antonio. «Lo ricordo piccolino e bellissimo. Sarà un angelo», aggiunge Annamaria.

La scelta di trasformare il lutto in festa

La famiglia ha deciso di accantonare, almeno per ora, carte bollate e denunce. Per questo, l’attenzione è tutta sull’ultimo saluto. «Ma non saranno funerali. Non chiamateli così. Sarà un matrimonio, una festa di laurea», ripete la madre.

Luciano era laureando in Giurisprudenza. Era sportivo, lavoratore, appassionato di montagna. Proprio pochi minuti prima della valanga aveva condiviso un video tra neve e vento, con il cappuccio calato sul viso.

La città si stringe attorno ai Capasso

Il sindaco Raffaele De Leonardis sarà presente con la fascia tricolore. Infatti, fin dall’inizio ha seguito la vicenda, sostenendo la famiglia durante i giorni di ricerca. Qualiano oggi si ferma. Le strade intorno alla chiesa, zona appartata tra campagna e città, si riempiranno di amici e conoscenti.

