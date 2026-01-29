Castellammare, Micillo e Auriemma (M5S): “Commissione d’accesso, piena collaborazione e confronto per il bene della città”

Visite: 14

“Il Movimento 5 Stelle ha garantito con senso di responsabilità il proprio contributo all’attuale maggioranza consiliare, sostenendo in questi anni il percorso amministrativo guidato dal sindaco Luigi Vicinanza, nella consapevolezza della necessità di offrire stabilità e risposte concrete alla città.

Quando sono emerse criticità politiche e giudiziarie, che oggi hanno condotto all’arrivo della Commissione d’accesso, abbiamo rappresentato al sindaco l’opportunità di valutare un passo indietro, rimettendo la parola ai cittadini. Una nuova competizione elettorale, depurata dalle ombre che hanno colpito alcune liste, avrebbe potuto rappresentare un’occasione per ridare piena legittimità all’azione amministrativa, magari ricandidando lo stesso Vicinanza.

Il sindaco ha scelto una strada diversa, legittima sul piano democratico ma che oggi, alla luce degli ultimi sviluppi, apre inevitabilmente una fase nuova.

Il Movimento 5 Stelle ha sempre posto la legalità al centro della propria azione politica. Per questo garantiremo la massima collaborazione alla Commissione d’accesso, affinché sia fatta piena chiarezza nel più breve tempo possibile.

Alla luce della nuova situazione politica e dell’evidente venire meno di una coesione che aveva dato origine alla maggioranza, riteniamo di non poter proseguire con la stessa configurazione. Siamo però disponibili a un confronto con il gruppo consiliare per valutare, insieme e con trasparenza, i percorsi possibili a tutela dell’interesse della città e dei cittadini di Castellammare”.