Giugliano, né Tesser né Aronica: il Tribunale federale congela il caso Trapani e cambia lo scenario. Arriverà un altro tecnico

L’ipotesi Attilio Tesser non è mai stata in campo e resta tale. Nessun contatto, nessuna trattativa: il nome del tecnico friulano non ha mai fatto parte delle valutazioni del Giugliano. Con gli ultimi sviluppi, però, cambia anche il quadro relativo a Salvatore Aronica, che fino a pochi giorni fa rappresentava il profilo più attenzionato per la panchina gialloblù.

Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti sospeso il giudizio sul Trapani, rinviando ogni decisione all’8 marzo. Una scelta che congela di fatto qualsiasi possibile sviluppo immediato legato all’eventuale esclusione del club siciliano dal campionato e, di conseguenza, chiude – almeno per ora – ogni spiraglio per lo svincolo di Aronica.

Come noto, l’attuale allenatore del Trapani è ancora vincolato contrattualmente al club granata e non può liberarsi tramite una risoluzione consensuale: la finestra per lo svincolo si è chiusa alla fine di dicembre. L’unica strada percorribile restava l’estromissione del Trapani dal campionato, ipotesi ora congelata dal rinvio deciso dal Tribunale Federale. Con una nuova udienza fissata a marzo, i tempi diventano incompatibili con le esigenze del Giugliano.













