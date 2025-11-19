Marano, lavori all’impianto idrico di San Rocco: previsti disagi per la serata di domani: ecco le arterie coinvolte. La nota dell’ufficio lavori pubblici del Comune

12 Visite
Il settore lavori pubblici del Comune di Marano comunica che, per la giornata di domani, 20 novembre 2025, a partire dalle ore 20, sono in programma interventi straordinari di manutenzione presso l’impianto idrico di sollevamento C2 ubicato in via San Rocco.
Per tale ragione potrebbero verificarsi disagi e mancanze di portate idriche nelle seguenti arterie:
Via San Rocco, angolo via Gramsci e fino all’area Pip-via Migliaccio.
Via Adda, via Giordano Bruno, via Padreterno, via Corree di sotto, via Borsellino, via Silvano, via San Marco, via Fava, via Panoramica, via Di Vittorio.
La normale erogazione idrica, salvo imprevisti, sarà ripristinata il mattino seguente.
Settore lavori pubblici
