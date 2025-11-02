Regno Unito, attacco con coltello su un treno: almeno 10 feriti di cui 9 gravi. Arrestati due uomini

Una serata di terrore ha sconvolto i pendolari nel Regno Unito, dove almeno dieci passeggeri sono stati feriti in un brutale assalto con arma da taglio a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nei pressi di Cambridge.

Nove di loro versano in gravissime condizioni con ferite potenzialmente letali.

L’incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri, ha innescato una risposta di emergenza su larga scala da parte dei servizi sanitari e della polizia, che ha portato a due arresti. Sono in corso interrogatori ma ufficialmente non si conosce ancora il movente.

