NAPOLI, 15ENNE ACCOLTELLATO FUORI SCUOLA

Nel primo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini per un 15enne ferito. Secondo quanto raccolto finora, il minore sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei all’uscita di scuola.

Durante la discussione nata per motivi ancora da accertare, sarebbe stato colpito ripetutamente al fianco con un coltello. Non è in pericolo di vita. 10 giorni di prognosi. Indagini in corso per ricostruire la vicenda.

Violenza sfiorata all’esterno di una scuola anche ad Ischia, dove i carabinieri hanno denunciato un 16enne perché fuori scuola, nel suo zaino, nascondeva un coltello. Il giovane è stato anche segnalato alla Prefettura perché tra i libri c’era anche una dose di hashish.