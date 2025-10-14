MARANO, L’ANGOLO DELLA SATIRA. GLI SCIOLTI PER MAFIA ESULTANO PER UN FINANZIAMENTO REGIONALE PER LE STRADE, OTTENUTO DA TUTTI I COMUNI E NON ANCORA “UFFICIALE”. MERITO DEGLI UFFICI E NON DELLA POLITICA

Condividi

A Marano, gli sciolti per mafia esultano per un finanziamento regionale destinato al rifacimento delle strade per l’importo di 3 milioni di euro dalla Regione Campania. Tutti a festeggiare, a congratularsi, a lodare la grande impresa politica. Peccato solo che la Regione non abbia ancora pubblicato la graduatoria ufficiale, né sul sito istituzionale né sul BURC.

Alcuni sindaci, assessori e consiglieri regionali hanno diffuso comunicati grazie a “fonti proprie” — ma non ancora del tutto ufficiali. Noi, nel frattempo, siamo stati accusati di non aver riportato la notizia. Ma da dove avremmo potuto attingerla, se la Regione Campania non ha ancora pubblicato nulla?

Non si può inventare ciò che non c’è. E finché non ci sarà un atto ufficiale, parlare di fondi assegnati è solo un fatto ufficioso e non ufficiale. Lo stesso presidente De Luca ha detto che sono stati destinati quasi un miliardo di euro per 500 comuni della Campania.

In Campania i comuni sono 550: oltre il 90% sarà beneficiario. Altro che vittoria politica: è una distribuzione generalizzata a pochi mesi dalle regionali e non una conquista del competente Morra, che si è già imbatttuto in un post su Facebook, il quale perà è già stato ampiamente valutato dal Ministero nella relazione di scioglimento, come un “sindaco che mischia la politica con la gestione” e lo fa anche in questo caso: attribuisce meriti politici che sono invece della parte gestionale. In realtà, se qualcuno va ringraziato, sono gli uffici tecnici che hanno presentato i progetti.

E’ il segnale lampante di una squadra di governo, per grazia di dio sciolta per mafia, inconsapevole e ignara dei meccanismi della pubblica amministrazione.

Di seguito si riportano i comuni del comprensorio, destinatari del finanziamento, che hanno comunicato la notizia sui social:

Giugliano

Villaricca

Mugnano

Calvizzano

Casavatore

Grumo Nevano

Sant’Antimo

Volla













