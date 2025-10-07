Umberto Tozzi annuncia il tour d’addio

Condividi

Umberto Tozzi, 73enne cantautore torinese, è nel vivo del suo tour d’addio alle scene, L’ultima notte rosa – The final show, iniziato a maggio 2024. Dopo la recente esibizione all’Arena di Verona con Laura Pausini e altri colleghi, ha annunciato le ultime date che toccheranno diverse città italiane ed europee, tra cui Eboli, Bari, Roma, Milano, Zurigo, Bruxelles, Parigi e Londra (location da definire).

Nonostante il secondo nome Antonio, Tozzi conferma che queste saranno davvero le sue ultime esibizioni, scelta maturata autonomamente, senza pressioni mediche. Tra le novità in arrivo, il doppio album live L’ultima notte rosa live uscirà il 28 novembre, con 23 brani riarrangiati e inclusi anche alcuni inediti.

Tozzi parla anche di un progetto futuro molto importante, ancora top secret, che richiederà un impegno paragonabile a un tour, ma non si tratta né di un musical né di un film. Infine, riflette sulla sua carriera, auspicando ai giovani artisti una lunga vita artistica, come la sua.













